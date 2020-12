Aversa, Il ringraziamento del M5S all’assessore Ciro Tarantino

Aversa- Il M5S di Aversa, esprime un ringraziamento all’Assessore alle Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Associazioni e Volontariato, Politiche di Coesione e Periferie, dr. Ciro Tarantino e gli riconosce in particolare la competenza che ha assicurato al servizio dei cittadini e delle categorie più fragili. Gli dà atto, in particolare, che si è impegnato quotidianamente per le condizioni di bisogno di numerose persone,lavorando nello stile del motto già caro al movimento: “PRIMA GLI ULTIMI ”.

A tal proposito, siamo certi che lascerà un’impronta significativa, per aver proposto e fatto approvare la delibera per l’attuazione del percorso di inclusione nel mondo del lavoro dei percettori del REDDITO DI CITTADINANZA, con l’istituzione di un catalogo che va oltre le più rosee aspettative da parte della nostra forza politica. Gli riconosciamo, inoltre,

l’impegno per aver proposto e costituito il NUCLEO EMERGENZA SOCIALE, che ha operato con professionalità e dedizione. Questo solo per citare alcuni impegni assunti, senza considerare il ruolo determinante nel delicato periodo di pandemia, nella distribuzione dei BUONI SPESA e dei PACCHI ALIMENTARI.

Il portavoce comunale del M5S Roberto Romano.