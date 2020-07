Aversa. Il ristorante “Donna Elisa” in fiamme. Iniziano le indagini per scoprire la natura della vicenda.

Aversa. Nella giornata di ieri, 15 luglio, un altro ristorante è andato in fiamme nel cuore della città.

Nel locale “Donna Elisa” (ex “Malaterra”) situato in via Gramsci, dinanzi all’entrata del pronto soccorso dell’ospedale “Moscati”, l’incendio é divampato verso le 3 di notte, in loco sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme ed eseguire i rilievi, insieme agli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e le indagini proseguono per capire se la natura sia dolosa o meno.

La situazione verificatasi non è la prima nel suo genere in quel di Aversa.

Difatti, durante lo scorso anno altri tre ristoranti sono stati coinvolti in vicende similari, il 24 aprile il ristorante “Vit Vit”, il successivo 4 luglio è stata la volta del “Don Salvatore”, infine il 2 agosto è toccato al bar “Blessing”.