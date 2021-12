Aversa, in lutto la comunità di San Cipriano. Muore una bimba di soli 3 anni

San Cipriano D’Aversa. Non vi sono parole in grado di dare voce al dolore che segue quanto di più innaturale possa mai accadere nella vita: la perdita di un figlio. Con uno stato d’animo che può lasciare spazio solo ad un profondo sgomento, la comunità ha appreso della improvvisa morte di una bimba, Raffaella. Secondo quanto trapelato, sarebbe questo il nome della piccola, di soli 3 anni, spirata nel primo pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre, all’ospedale Santobono di Napoli dove era stata accompagnata dai genitori in seguito ad un malore accusato quella stessa mattina, mentre giocava tranquillamente. Aveva nei giorni precedenti già manifestato dei malori che erano poi apparsi superati. Avviata una gara di solidarietà dai cittadini affinché le sue spoglie vengano accolte presso il cimitero locale, in modo da consentire alla famiglia e alla comunità di rendere omaggio ad una vita che si è spenta così prematuramente.