Aversa, inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia con il Viceministro Cirielli

Ieri, domenica 19 novembre, è stata inaugurata ad Aversa (CE) la nuova sede di Fratelli d’Italia, in presenza del Viceministro degli Esteri, Edmondo Ciriello, che ha indicato Alfonso Oliva come indicato alla candidatura a sindaco come volto del centrodestra. A presenziare l’apertura del nuovo centro politico anche i senatori Antonio Iannone e Giovanna Petrenga, gli onorevoli Marco Cerreto, Gimmi Cangiano, Michele Schiano ed il consigliere regionale Alfonso Piscitelli.

Le dichiarazioni di Alfonso Oliva:

“Vorrei potervi ringraziare uno ad uno, ma siete stati veramente tantissimi, un oceano! Vi abbraccio tutti virtualmente anche a chi oggi non poteva essere presente ma lo è stato col pensiero, come tutta la mia famiglia per il lutto che ha colpito mio padre. La politica è passione ed impegno, sempre. Il vostro supporto e la vostra partecipazione ci rendono orgogliosi del lavoro che stiamo facendo. L’inaugurazione della sede ad Aversa è solo l’inizio ma con un Direttivo così sarà un crescendo. Un ringraziamento particolare alle istituzioni presenti che hanno testimoniato l’importanza della filiera istituzionale che vedrà Aversa protagonista: governo, regione e città”.