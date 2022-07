Aversa/ Incidente in Viale Kennedy (Video)

Aversa-Verso l’1e45 circa, in viale Kennedy, un’auto ,con a bordo un giovane, è sbandata sulla corsia opposta coinvolgendo altre due auto, una delle quali aveva a bordo un bambino piccolo chiaramente identificabile dal pianto. Sul posto si sono recati carabinieri e operatori del 118. L’ambulanza si è allontanata a sirene spente e questo lascia presagire il peggio per il ragazzo dell’auto. I carabinieri sono rimasti a lungo sul posto per effettuare i rilievi.

Video