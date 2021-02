Aversa-Incontro con i responsabili d’Istituto

Aversa, Stamane c’è stato (con il sindaco Golia) l’incontro con i responsabili d’Istituto. Sono stati discussi vari temi, tra cui quello della prevenzione e dei comportamenti da tenere, anche fuori dall’orario scolastico e dell’edilizia scolastica. È stato poi riscontrato un basso numero di contagi tra la popolazione scolastica, per cui, per il momento, si continuerà con la didattica in presenza

Il post del sindaco Golia

“È passato qualche giorno da quando il Governatore Vincenzo De Luca e l’Unità di Crisi hanno demandato ai sindaci tutte le decisioni sull’attività didattica in presenza in base al quadro epidemiologico cittadino.

Già prima di quell’annuncio avevo deciso di incontrare i dirigenti scolastici cittadini. Stamattina c’è stato un primo appuntamento con i responsabili degli istituti superiori mentre domani incontreremo quelli delle scuole di competenza comunale. Abbiamo affrontato il tema delle criticità emerse all’esterno degli istituti e la necessità di promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e dei comportamenti da tenere, anche fuori dall’orario scolastico.

La consigliera comunale e provinciale Olga Diana ha focalizzato la sua attenzione sulle segnalazioni legate all’edilizia scolastica e si attiverà per risolverle.

Come istituzione vogliamo garantire la massima sicurezza dei ragazzi, dei genitori e degli operatori tutti.

Dai dati comunicati emerge un quadro di contagio minimo in rapporto alla popolazione scolastica cittadina, tanto è vero che il nostro comune è rimasto fuori dal sistema di alert dell’unità di crisi pubblicato questa mattina. Ci sono 10 positività di ragazzi residenti ad Aversa in età scolastica, alcuni dei quali rilevati quando ancora si era in dad quindi riconducibili a situazioni extrascolastiche, a queste positività naturalmente vanno aggiunte le eventuali altre positività dei frequentanti residenti in altri comuni. In totale oggi ad Aversa abbiamo 99 casi.

Continueremo a monitorare la situazione, anche perché in città arrivano studenti da vari comuni dell’agro, e qualora i dati dovessero peggiorare prenderemo le decisioni necessarie.

Ecco i dati della città di Aversa relativi alla popolazione in età scolastica

Nella fascia 0-5 anni abbiamo avuto 2 contagi tra il 25 e il 31 gennaio e 1 tra il 1 e 7 febbraio

Nella fascia 6-10 anni abbiamo avuto 1 caso tra il 18 e il 24 gennaio

Nella fascia 11-13 anni abbiamo avuto 1 caso tra il 18 e il 24 gennaio

Nella fascia 14-18 anni abbiamo avuto 1 caso tra 11 e 17 gennaio 2 casi tra il 18 e il 24 gennaio e 2 casi tra il 1 e 7 febbraio”