Aversa/incontro con le parti sociali per avviare la ripartenza

Aversa-“In questo delicato momento le istituzioni hanno l’obbligo di essere al fianco delle attività economiche. Bisogna far ripartire le attività economiche e le imprese, senza però far correre rischi a chi lavora”. Lo dichiara il sindaco di Aversa Alfonso Golia che questa mattina con l’assessore De Mario Michele ha tenuto una videoconferenza con Gianluigi Traettino di Confindustria Caserta, Salvatore Petrella della Confesercenti e Agostino Romano . di Confcommercio.

“Ci sono attività imprenditoriali chiuse da oltre due mesi che rischiano di non riaprire. La città di Aversa è una città basata sul commercio al dettaglio e ho voluto perciò incontrare le organizzazioni di categoria per fare il punto della situazione e iniziare a programmare, insieme, misure propedeutiche alla ripartenza. Io credo, come ha chiesto anche l’Anci, che sia necessaria la massima semplificazione delle procedure burocratiche che oggi, molto spesso, sono da ostacolo alle attività. Abbiamo convenuto sulla necessità di avviare una fase di confronto per la promozione del territorio e delle sue eccellenze”.

“L’amministrazione comunale – dichiara il neoassessore alle attività produttive Mario De Michele – è al fianco delle attività commerciali. Abbiamo scelto la strada della concertazione perché riteniamo che il confronto sia fondamentale per poter varare misure incisive che tengano conto delle reali esigenze dei nostri commercianti”.