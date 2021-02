Aversa- incontro tra le Associazioni per la Sicurezza Stradale e alcuni Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale

Aversa-Martedì 16 febbraio alle ore 16,30 presso la Casa Comunale di Aversa, si terrà un incontro tra le Associazioni per la Sicurezza Stradale e alcuni Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Aversa, per formare un tavolo tecnico di Programmazione sul tema.

Porterà il saluto il Sindaco dott. Alfonso Golia.

Sarano presenti, tra gli altri, i consiglieri comunali Roberto Romano del M5S e il consigliere Mimmo Menale della PCS delegati per la sicurezza stradale e per la viabilità.

“L’appuntamento nasce per creare un’ interlocuzione con la cittadinanza, dichiara il consigliere comunale Roberto Romano, per affrontare con determinazione e risoluzione il problema della sicurezza stradale. Tutta questa settimana e la prossima, saremo impegnati alla riqualificazione stradale, sperando in una tregua per il maltempo, che ha impedito gli interventi già programmati per la scorsa settimana”.

Sono invitati tutti gli Operatori che lavorano nel settore della viabilità, della tutela e difesa del territorio, per contrastare le numerose vittime che muoiono in incidenti stradali.