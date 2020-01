Aversa: L’ omaggio di Alfonso Oliva per la nomina di Elisabetta Garzo

Aversa– Pubblichiamo l’omaggio dell’avvocato e consigliere comunale Alfonso Oliva per la nomina di Elisabetta Garzo, primo Presidente del Tribunale di Napoli nord in Aversa

”Onore al presidente Elisabetta Garzo che è stato il primo presidente del tribunale di Napoli Nord in Aversa e, come le si addice, sarà la prima donna a guidare il Tribunale di Napoli. Il Csm l’ha nominata oggi all’unanimità. « ho avuto l’onore di collaborare con la Presidente allo start-up del Tribunale di Napoli nord e del Giudice di Pace, è riuscita, grazie alle sue doti ed alla sua capacità organizzativa a rendere il tribunale di Napoli Nord nato nel 2013, che era in grave sofferenza per le carenze logistiche e di personale, un Ufficio efficiente e strutturato.

Arrivederci Presidente, ad majora!!!”