AVERSA, LA GAM ENGINEERIGN VINCE CONTRO LA CAPOLISTA

Si è giocata una partita di palla a mano all’interno del Palajacazzi di Aversa, buona la prima per la Gam Engineering Aversa: battuta la capolista, ecco brevemente quanto è accaduto nel match dispsutato: si parte con un buon piglio e con gli ospiti che, da subito fanno capire con quali intenzioni sono venuti al PalaJacazzi di Aversa. Nonostante la caparbietà a gli attacchi ripetuti del Gaeta, però, i padroni di casa rispondono subito agli attacchi con una buona difesa e ripartenze velocissime, marchio di fabbrica di questa squadra. Infatti dopo dieci minuti di gioco i gaetani non riescono ancora a mettere a segno la loro prima rete. Complice anche il fatto di aver sbagliato un paio di rigori, la differenza reti non sale che a +3. Si gioca per vincere, si vede dall’impegno che ci mettono i ragazzi in campo, d’altronde si stanno affrontando le prime della classe. Dopo un primo allungo dei padroni di casa con Sall, Cirillo e Del Prete, portano fino a 6 reti le reti di vantaggio ma, si vedono recuperare nel finale di primo tempo con un Antonio D’Ovidio che spranga la porta e permette ai suoi di piazzare un netto 4 a 0 che rimette tutto in gioco, il primo tempo si chiude sul 13 a 11 per la Gam Engineering Aversa.

Il secondo tempo, dopo alcuni minuti di sostanziale equilibrio, vede i padroni di casa mettere definitivamente il turbo e aumentare ulteriormente il ritmo che con alcuni innesti nei punti chiave della difesa come Giovanni Abbonante e Mattia Sorvillo, che aveva già segnato un gol entrando dalla panchina nel primo tempo. Il gruppo dei ragazzini terribili con una discesa nell’under 15 con Francesco Abbonante mette il pepe alla partita e permette a tutta la squadra di mantenere quel ritmo che permette ai padroni di casa di aumentare sempre più il distacco fino al triplice fischio della coppia arbitrale Caceo e Palumbo, chiudendo il risultato sul 28 a 21