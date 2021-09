Aversa, La giunta comunale ha approvato i progetti per i percettori del Reddito di cittadinanza.

Aversa-Soddisfatto il Movimento 5 stelle Aversa per un traguardo finalmente raggiunto: l’approvazione dei progetti del RDC.

“Finalmente diventano realtà e i cittadini aversani potranno vedere all’opera i nostri percettori

I progetti prevedono l’assunzione di 103 persone che verranno impiegati in vari compiti: dalla cura dell’igiene urbana, alla manutenzione delle scuole, dei parchi delle aiuole.

Questa decisione della giunta comunale arriva dopo un iter burocratico molto intenso che il consigliere comunale Roberto Romano ha portato con tenacia e convinzione. Si è partiti con un protocollo di intesa nel novembre 2019,quando il M5S era opposizione critica ma costruttiva e si è conclusa oggi che la forza politica dei 5 stelle hanno preso l’impegno di sostenere questa amministrazione con un appoggio esterno.

Ci impegneremo sempre per la città, perché al di là dei finti moralisti e di una falsa opposizione, noi saremo vigili e presenti sempre sul territorio e porteremo sempre avanti battaglie per il bene comune.

Ora bisogna concentrarsi sulle prossime sfide PUC e piano traffico, da questo dipenderà il futuro della città, ricca di storia e di bellezze artistiche culturali, sede di Università e Tribunale”