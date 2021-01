Aversa, La politica che serve: la smentita circa “ricostruzioni fantasiose”

Aversa-Il gruppo consiliare de “La Politica che serve” interviene per fare chiarezza su una serie di fantasiose ricostruzioni comparse online.

In tutte le scuole di competenza comunale i termosifoni sono entrati regolarmente in funzione in data 11 gennaio, giorno di ripresa della attività didattica in presenza. Nessun disagio è stato segnalato all’ufficio tecnico comunale.

Per quel che riguarda le infiltrazioni del plesso di via Guido Rossa si fa presente che il dirigente scolastico ha segnalato il disagio solo tra il 9 e 10 gennaio e che l’amministrazione comunale ha provveduto immediatamente ad allertare la ditta per l’intervento.