Aversa, La politica che serve: “le dimissioni di Tarantino non sono una bella notizia”

Aversa-Le dimissioni dell’Assessore Tarantino non sono una bella notizia: basta guardare a tutto il lavoro svolto in questi mesi, in prima linea, nel comparto politiche sociali e associazionismo.

Siamo sicuri solo di una cosa: che chi succederà al Prof Tarantino nell’Assessorato alle Politiche Sociali troverà una strada già spianata di provvedimenti e progetti intrapresi che non ci hanno semplicemente permesso di voltare pagina rispetto al passato, ma ci hanno consentito di cambiare il libro dalla copertina.

Riapertura dei beni confiscati, un Laboratorio di Progettazione Civica con tutte le associazioni della città, assistenza continua e permanente a 3000 famiglie più bisognose con una struttura apposita di Protezione Civile: sono solo tre provvedimenti tra quelli che in questi 17 mesi l’Assessorato guidato da Tarantino è riuscito a mettere in campo.

Come gruppo La Politica Che Serve ci assumiamo l’impegno di portare avanti il gran lavoro di Tarantino nel solco da lui tracciato nel segno della trasparenza, del rigore e della competenza.

Grazie Assessore Tarantino!

Menale Domenico Andreozzi antonio Cesaro Paolo Scuotri Mariano