AVERSA, LADRI ALLA LEGA DIFESA CANI: CATENACCIO FORZATO E ANIMALI IN STRADA

Questa notte dei ladri hanno forzato il catenaccio della sede di Aversa della Lega nazionale difesa cani e si sono introdotti nella struttura. I malviventi hanno messo tutto soqquadro e, oltre ad aver rubato attrezzatura e oggetti vari, hanno addirittura smontato e preso le finestre di ferro. Sul posto sono subito accorse le forze dell’ordine, che hanno ricostruito la vicenda attraverso meticolose indagini. Data la rottura del catenaccio, inoltre, tutti i cani sono finiti in strada, ma fortunatamente grazie al veterinario della zona, sono stati fatti rientrare nella struttura.

“In quel posto, come già mille volte detto e riportato da tanti, i furti, gli atti vandalici, gli scassi e le rapine si susseguono a ripetizione. Non è stata colpita solo la struttura che ospita noi ed i cani, ma anche gli altri uffici hanno subito nei giorni scorsi ripetute effrazioni […] Ecco perché stiamo pensando di mollare tutto, perché siamo stufi ed anche un po’ disgustati della situazione di abbandono, indifferenza, strafottenza e delle continue richieste non ascoltate. È così difficile porre rimedio ad una situazione ormai irreversibile ma che con un intervento decisionista potrebbe correggersi? Davvero l’atteggiamento di chi gestisce la struttura lascia indifferente, e lasciamo perdere la scarsa vicinanza istituzionale di chi comanda… lì ci sarà da fare un altro discorso… Nel frattempo la voglia di mollare tutto aumenta, perché oggettivamente: chi me lo fa fare? In questo territorio si cammina come i gamberi”, lo sfogo della presidente della Lega nazionale difesa cani Emma Gatto