AVERSA/ L’Assessore Melillo: “Cultura ed eventi rallentati dal Covid ma il lavoro è proseguito”

Aversa- L’Assessore alla Cultura di Aversa, Luisa Melillo, fa il punto sulle attività e la programmazione, inevitabilmente stravolte dall’emergenza Covid.

“Proprio mentre ad inizio anno eravamo nella fase progettuale e organizzativa degli eventi di maggiore rilevanza per il 2020, abbiamo dovuto bruscamente interrompere tutto a causa della Pandemia”.

Le stringenti disposizioni nazionali e regionali hanno, infatti, impedito ogni tipo di manifestazione e solo da qualche settimana si stanno alleggerendo le misure.

“Durante il lockdown il nostro lavoro è continuato in smart working e in costante collegamento con gli uffici comunali. Abbiamo realizzato – continua l’Assessore – un canale YouTubededicato alla Città per veicolare, in particolare, la conoscenza e la promozione del nostro patrimonio culturale. Continui sono stati i contatti con i Direttori Artistici, a titolo gratuito, del Festival Jommelli Cimarosa, i Maestri Piero Viti e Carmine Monaco D’Ambrosia, con i quali abbiamo dovuto rimodulare alla luce del lockdown il progetto già approvato e finanziato dalla Regione con il POC Turismo. Il progetto è attuamente bloccato (e lo rimarrà finchè non si avrà la sentenza) a causa del ricorso al Tar presentato da alcuni Comuni nei confronti della Regione per i tagli sopraggiunti dopo l’approvazione dei finanziamenti”.

Continua l’Assessore: “La realizzazione delle attività estive ad Aversa è attualmente ferma in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2020-2022 da parte del Consiglio Comunale e inevitabilmente parte del cartellone verrà spostata a settembre in osservanza alle disposizioni relative al Covid”.

Conclude l’Assessore Melillo: “Mi rendo conto che le elezioni regionali comportino dichiarazioni estemporanee da parte di alcuni che forse pretestuosamente dimenticano che è ancora in atto una Pandemia globale. La necessaria prudenza così come la sicurezza dei cittadini, in tempi imprevedibili come questi, rappresentano però per noicondizioni imprescindibili del nostro agire amministrativo quotidiano”