Aversa: “Leonardo Da Vinci”,ecco il nuovo nome dell’IIS di Aversa (liceo artistico, scientifico e delle scienze umane)

Aversa– Vista la nota n.329/C41 in data 18/01/2017 del Dirigente Scolastico Carlo Guarino, con la quale è stata avanzata la richiesta di una nuova denominazione dell’Istituzione scolastica, e vista la Circolare Ministeriale n. 313 del 12.11.1980 e le valutazioni favorevoli della Giunta comunale e del Prefetto di Caserta, Il Dirigente Vincenzo Romano ha decretato che l’Istituto Istruzione superiore di Aversa con codice meccanografico CEIS03100V fosse intitolato a “LEONARDO DA VINCI”. Si tratta di sicuro di un passo necessario per un’istituzione che, per la sua importanza sul territorio, necessitava di una chiara e definitiva denominazione. Belvederenews rivolge un l’augurio di buon lavoro al Dirigente Carlo Guarino,ai suoi collaboratori tra cui al prof. Nicola Russo, alla DSGA Libera Pommella e a tutti gli altri docenti e ai funzionari amministrativi.