Aversa, Liceo classico biomedico “Cirillo”: La scienza della vita: un modo per raccontarla

Aversa-Quando accade che gli adolescenti s’imbattano in figure di adulti che sappiano illuminare il loro cammino e accendere forti passioni nei loro animi, allora avviene qualcosa di straordinario, addirittura di magico: si verifica l’evento che cambierà il corso delle loro giovani esistenze. La possibilità di parlare con chi ha fatto dei propri sogni di adolescente una vera e propria professione si presenta agli occhi dei ragazzi come una sorta di oracolo da interrogare. Le risposte dell’adulto saranno tanto più convincenti quanto più egli sarà disposto a condividere la propria esperienza umana e professionale. La scuola può diventare il tramite per queste felici congiunture, favorendo il dialogo con professionisti affermati nei diversi ambiti lavorativi, per dare un contributo altro al percorso formativo dei ragazzi.

In questa prospettiva il 16 marzo 2021 le classi seconde dell’indirizzo biomedico del Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo” (DS Luigi Izzo) accompagnate dai docenti di Scienze naturali proff. A. Angelillo e E. Prinzi e dai docenti di Lettere proff. L. Corrente e L. Ferrigno, hanno incontrato sulla piattaforma zoom la dottoressa Maria Letizia Falco, dirigente medico a tempo indeterminato in Ginecologia e Ostetricia presso l’ASL Salerno, attualmente presso il P.O. “Martiri del Villa Malta” di Sarno. L’incontro ha avutocome oggetto “Di solito, quando si parla di argomenti così delicati c’è sempre un po’ di imbarazzo tra glistudenti. Come è stato ribadito dalla dott.ssa Falco, queste tematiche sono sempre stati dei tabù, difficili anche solo da affrontare in famiglia; forse, perché intimi o, forse, perché scomodi da discutere. Solo oggi, pian piano, si stanno sdoganando. Anni fa sarebbe stato impensabile parlare con semplicità e con coinvolgimento di questi argomenti, così come ha fatto la ginecologa. Ella ha trattato la tematica non solo in modo diverso da una semplice lezione scolastica, ma anche in modo da non creare imbarazzo, anzi è riuscita anche a strappare un sorriso, di tanto in tanto, ai ragazzi. Interessanti sono le dichiarazioni dei ragazzi della II 2 I: “La dott.ssa Falco, fornendoci curiose notizie delle quali non eravamo a conoscenza, ha sfatato diversi miti popolari: il non doversi fare il bagno o la doccia, tingersi i capelli, toccare i fiori durante il ciclo mestruale. In più, verso la fine dell’incontro, sollecitata da una serie di nostre domande, la dottoressa ci ha parlato anche dei diversi metodi contraccettivi e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Tutti abbiamo partecipato con molta attenzione, compresi i ragazzi che, pur non essendo toccati particolarmente dalla tematica, sono stati interessati al discorso, sicuramente anche grazie alla sua capacità di coinvolgere tutti”. I ragazzi della II L hanno commentato l’evento così: “Fin da subito la dottoressa si è mostrata molto aperta e disponibile, dopo averci raccontato come è arrivata a scegliere questo tipo di professione, ha iniziato a parlarci più nello specifico del suo lavoro.Quest’incontro si è trasformato alla fine in una vera e propria lezione di educazione sessuale, in cui ognuno di noi ha potuto fare delle domande inerenti all’argomento e finalmente ricevere delle risposte precise”

Spesso, soprattutto a noi giovani risulta difficile parlare apertamente di questi argomenti, quindi, preferiamo semplicemente non parlarne con i nostri genitori, per evitare qualsiasi tipo di imbarazzo”. Uno dei momenti più apprezzati è stato quello sollecitato dalle domande dei ragazzi, che sono state numerose e mai banali. Al termine tutti i partecipanti hanno formulato l’augurio di ripetere quest’esperienza, “magari trattando altri argomenti sicuramente interessanti per noi studenti”.

FOTO