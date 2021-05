Aversa, Liceo classico ind. Biomedico/Il resoconto dell’incontro con il dott. Leccia

Aversa-In data 21/05/2021, gli alunni delle seconde del liceo classico “D.Cirillo”di Aversa, ind. biomedico, con il coinvolgimento anche dei docenti A.Angelillo, M.Romano, M.Rosato, E.Prinzi, L.Corrente e L.Ferrigno, hanno partecipato in videoconferenza all’incontro con l’esperto S.Leccia , ricercatore presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Tale occasione di confronto su tematiche di specifico interesse dell’indirizzo si è rilevata per gli allievi un’imperdibile opportunità di crescita culturale e di approfondimento sull’importanza del rapporto tra scienza e società. Tema iniziale dell’intervento è stata la riflessione sulla fisica e sull’evoluzione del pensiero critico, a partire proprio dallo sviluppo delle scienze pregresse, analizzate non solo nella loro concettualizzazione teorica , ma nel loro valore pratico, applicabile alla realtà di riferimento e ad esigenze operative di diverso ordine.

È stato posto l’accento sulla necessità di una nuova valutazione della scienza, nei termini della ricerca delle cause e dei fenomeni che ne sono costante oggetto di analisi; si è discusso di un possibile nuovo criterio di analisi e di soluzione dei problemi, condotto su basi scientifiche che si traduca nell’esperienza pratica e nello sviluppo di competenze specifiche, a partire dalla piena acquisizione delle conoscenze.