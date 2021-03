Aversa, Liceo “D.Cirillo” e comune di Aversa uniti per il Dantedì

Aversa-Domani 25 Marzo, in occasione del Dantedì, il liceo classico e musicale “D. Cirillo”, darà vita a una staffetta dantesca che si svolgerà dalle 10.00 alle 14.00 in una modalità davvero singolare, di cui non sveliamo i particolari. L’evento avrà luogo presso la sala consiliare del comune di Aversa alla presenza del sindaco di Aversa *Alfonso Golia* e del dirigente scolastico *Luigi Izzo*. L’evento, organizzato dalla professoressa *Sabrina Romano*, docente di latino e greco,sarà visibile in diretta streaming sul *canale YouTube del comune di Aversa*,su *Radio Amore ,Radio Avis* e *Teleclub*

Gli studenti daranno prova della cura dedicata allo studio in questi mesi; infatti, la manifestazione sarà animata dalle loro letture e dai loro commenti. Altri lavori svolti in dad saranno poi pubblicati sulla pagina facebook del liceo.

Vari e diversificati gli interventi dei docenti di lettere, filosofia e matematica all’insegna della trasversalità.

La professoressa *Romano* ringrazia l’Amministrazione comunale per aver dato ad alunni e insegnanti questa possibilità e sottolinea come, nonostante la pandemia, il liceo Classico “D.Cirillo” di Aversa abbia preso parte a molteplici progetti e attività.