Aversa/ l’intervista di Aversa Fast news ad Alfonso Oliva

Aversa-Nuova puntata su Aversa Fast News di “La verità di….Alfonso Oliva” su alcune tematiche dell’amministrazione Golia.

Innanzitutto il consigliere ha evidenziato di non aver accettato le dimissioni dell’assessore alle Politiche sociali ed alla pubblica istruzione in questo momento delicato.

L’amministrazione a suo dire non avrebbe proprio dovuto permettere una decisione di questo tipo, ma è evidente che si sia trattato dell’esito di un ribaltone.

Ha poi ricordato l’assenza di continuità con la precedente amministrazione e di non aver saputo apprezzare, continuandone l’opera, ciò che è stato fatto dalle amministrazioni precedenti di centrodestra.

I conduttori hanno chiesto il parere del consigliere Alfonso Oliva a proposito dell’opposizione che sarebbe pervasa da calma piatta, anche perché alcuni membri si preparavano a passare in maggioranza.

Altra materia trattata durante la trasmissione è stata quella dello sport e, a questo punto, il consigliere ha rimarcato la grande attenzione prestata alla squadra da Guglielmo Pellegrino, presidente della Real Aversa. Concludendo, poi, l’avvocato Oliva ha ricordato che questa amministrazione, ma soprattutto questa maggioranza, non è più quella uscita dalle urne e che, come tale, non rappresenta più i cittadini.