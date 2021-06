Aversa, locazione immobile ad uso scolastico in via Mancone/ L’interrogazione di Alfonso Oliva

Aversa– Pubblichiamo l’interrogazione del Consigliere comunale Alfonso Oliva sul contratto di locazione per uso scolastico sito in via Mancone n.7

Il sottoscritto Consigliere Comunale Avv. Alfonso Oliva, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, ai sensi dell’art. 51 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, deposita la seguente

INTERROGAZIONE a risposta scritta

premesso che:

a) con delibera di giunta n.278/2020 dell’08 ottobre 2020 veniva deliberato di prendere in locazione l’immobile ad uso scolastico sito in via Mancone n.7 di proprietà dell’Istituto Diocesano di sostentamento del Clero;

b) per tali motivi venivano stanziati circa €14.000,00 per i lavori di adeguamento dell’immobile;

c) è stato sottoscritto un contratto di locazione da ottobre 2020 al 14 luglio 2021 per un importo di € 58.500,00 pari ad € 6.500,00 mensili, con facoltà per il comune di prolungare lo stesso, comunicando tale decisone entro il 31 marzo 2021;

d) con determina n.166/21 del 07/05/2021 sono stati erogati € 356,11 per oneri relativi al gas da riscaldamento per il periodo dal novembre 2020 al 28 febbraio 2021;

e) le aule prese in locazione, circa n.10, non sono MAI state utilizzate dalle scuole comunali aversane, ed in particolare gli istituti De Curtis, Cimarosa e Linguiti, limitrofi al plesso preso in locazione, sono stati costretti ad effettuare doppi turni e rotazioni per carenza di aule nell’anno scolastico appena terminato.

Tanto premesso si interroga la S.V. e si chiede risposta scritta sui seguenti capi:

1) per quali motivi non sono state utilizzate le aule prese in locazione?

2) È stata richiesta la sospensione del contratto?

3) Vista l’erogazione di € 356,11 per oneri relativi al gas da riscaldamento per il periodo dal

novembre 2020 al 28 febbraio 2021 sono stati verificati i relativi consumi?

4) È stata esercitata la facoltà di rinnovo del contratto per il prossimo anno scolastico ed in

quale data? Aversa, 08/06/2021

“Con questa interrogazione, prosegue il consigliere Oliva, abbiamo smascherato e denunciato un spreco di circa € 75.000 operato dalla giunta PD targata Golia che con propria delibera n.278/2020 dell’08 ottobre 2020 ha previsto di prendere in locazione l’immobile ad uso scolastico sito in via Mancone n.7 di proprietà dell’Istituto Diocesano di sostentamento del Clero, stanziando circa €14.000,00 per i lavori di adeguamento dell’immobile e sottoscrivendo un contratto di locazione da ottobre 2020 al 14 luglio 2021 per un importo di € 58.500,00 pari ad € 6.500,00 mensili. sono stati addirittura erogati € 356,11 per oneri relativi al gas da riscaldamento per il periodo dal novembre 2020 al 28 febbraio 2021 ma

le aule prese in locazione, circa n.10, non sono MAI state utilizzate dalle scuole comunali aversane, ed in particolare gli istituti De Curtis, Cimarosa e Linguiti, limitrofi al plesso preso in locazione, sono stati costretti ad effettuare doppi turni e rotazioni per carenza di aule nell’anno scolastico appena terminato. Altro che trasparenza e lotta agli sprechi:

Che sperpero di denaro pubblico!

Il Consigliere Comunale Avv.Alfonso Oliva”