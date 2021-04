Aversa (LPCS), donati posti letto al Cottolengo di Trentola

Aversa-Nella giornata di oggi, noi volontari de la Politica che Serve Giovani, grazie al contributo della clinica San Michele di Maddaloni, abbiamo donato posti letto all’ospedale Cottolengo di Trentola Ducenta.

Una parte di questi ultimi sono stati donati all’associazione culturale “Amore senza confini”, rappresentata da Luigi Cecere. In un momento di profonda emergenza sanitaria e sociale come quello che stiamo vivendo, infatti, abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa di concreto. La donazione sosterrà l’immenso lavoro quotidiano svolto dal Personale impegnato in prima linea nella battaglia contro il Covid-19, affinché le persone che si rivolgeranno alla struttura possano avere cure e assistenza adeguate.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Presidente del Cda, Crescenzo Barletta ed alla dottoressa Lidia Barletta, nonché al Dott. Roberto Morgese, i quali hanno contribuito significativamente alla realizzazione dell’iniziativa.

