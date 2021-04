Aversa, M5S: “assenza non giustificata di alcuni consiglieri in commissione statuto”

Aversa-Il M5S di Aversa stigmatizza il comportamento irresponsabile di alcuni consiglieri comunali che oggi senza giustificare la propria assenza non si sono presentati alla COMMISSIONE STATUTO.

Ricordiamo che gli argomenti all’Odg erano di estrema importanza. L’approvazione di regolamenti cone l’affidamento degli spazi destinati a verde pubblico o il regolamento per la tutela e lo sviluppo del patrimonio verde di Aversa, sono argomenti che non possono essere trascurati da chi dichiara di voler fare politica per il bene della collettività.

Inoltre non prestare attenzione al regolamento Forum dei Giovani o al Regolamento Consiglio Comunale dei giovani o il Regolamento Aversalab, è un fatto grave e irresponsabile vista che la tematica riguardava il futuro e la speranza per il nostro territorio, cioè I GIOVANI.

Spero che di fronte a tale atteggiamento si possa comprendere che i cittadini vogliono un atto di responsabilità e di superamento di steccati e pregiudizi e si pensi alla politica come nobile strumento per la crescita sociale, economica e culturale di questa città. Noi ci siamo e ci saremo.