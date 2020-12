Aversa, M5S/ Sbloccata la vertenza stabilizzazione LSU

Nonostante la crisi comunale, non si fermano le attività da parte degli amministratori della città. Ieri il consigliere comunale Roberto Romano e il Presidente della Commissione Politiche sociali Marco Girone hanno definitivamente sbloccato la vertenza stabilizzazione LSU, che vedeva il nostro Ente, fuori dal l’elenco dei beneficiari a tale misura.

E subito è partito un pressing sui dirigenti per permettere alla città di recuperare lo svantaggio che si era creati sugli altri Comuni, in merito alla presentazione definitiva della domanda.

“Ringrazio tutti i dipendenti del Comune, in modo particolare il funzionario Raffaele Maddalena, per aver, con spirito di massima collaborazione, affrontato la criticità che era subentrata, ed ora si aspetta solo l’ok definitivo del Ministero della Funzione pubblica.” dichiara il consigliere Romano. Gli fa eco il consigliere Girone:

“abbiamo messo in campo una sinergia tra consiglieri comunali, superando steccati ideologici e pregiudizi, dando la dimostrazione che ancora una volta la “Buona politica” può prevalere sugli inciuci e interessi personali.