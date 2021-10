Aversa, mala movida/La lettera del consigliere A.Oliva al sindaco

Aversa– Pubblichiamo la lettera rivolta al sindaco Alfonso Golia da parte del consigliere Alfonso Oliva

Pubblicità elettorale

“Al sindaco p.t. del Comune di Aversa

sindaco, a seguito dell’ultimo increscioso episodio delinquenziale avvenuto sabato sera, che solo per un miracolo non ha visto decedere un nostro giovanissimo concittadino accoltellato da un criminale (perchè chi esce con un coltello in tasca da casa a mio avviso lo è!!!); episodio, purtroppo, che ha segnato per sempre la vita del giovane aversano, Le chiedo di indire ad horas una riunione con tutti noi consiglieri, senza distintizione di maggioranza e minoranza al fine di combattere con vigore congiuntamente questi episodi di MALAmovida, prima che ci scappi il morto.

Il bene della città e l’amore per la città di Aversa non dovrebbe e non deve avere colori politici!

Io, come Lei e come tutti i consiglieri siamo stati eletti dai cittadini Aversani ed a loro dobbiamo dare immediatamente risposte concrete: noi genitori non dobbiamo aver paura di far uscire i nostri figli nel weekend nella NOSTRA Aversa!!

Le ordinanze, se non ci sono uomini delle forze dell’ordine che le facciano rispettare lasciano il tempo che trovano.

Mi rendo disponibile ad accompagnarLa nelle sedi deputate, Questura e Prefettura, e a non scendere dai loro uffici senza avere ottenuto per la nostra Aversa un impegno concreto all’implemento immediato di personale per il Commissariato di Polizia e per la Comando dei Carabinieri.

Mi rendo disponibile a scendere con Lei già dal prossimo weekend nei luoghi della “sana movida” aversana, nella qualità di consigliere comunale insieme alla nostra Polizia Municipale, per il rispetto delle ordinanze ma, soprattutto, a tutela della salute dei cittadini, dei residenti aversani.

Aversa non può e non deve essere terra di nessuno: va combattuta con vigore la MALAmovida che danneggia irrimediabilmente i nostri figli, i residenti aversani ed i gestori stessi dei locali.

Certo di un suo riscontro Le porgo cordiali saluti.

Il Consigliere comunale

Avvocato Alfonso Oliva”