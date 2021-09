Aversa, Modifiche al servizio di sosta a pagamento

Aversa, È stata approvata la delibera per apportare alcune modifiche al servizio di sosta a pagamento in vigore da oggi. Non ci sarà più il tetto per gli abbonamenti, la sosta a pagamento è stata posticipata alle 9 ed è sospesa dalle 13:00 alle 16:00, mentre in alcune zone ad concentrazione di locali (nei giorni non lavorativi) è estesa fino alla 24.

Pubblicità elettorale

Il post del sindaco Alfonso Golia

”L’impostazione del piano parcheggi, con l’ormai “famosa” delibera del 2018, non ci aveva mai convinto e non l’abbiamo mai nascosto.

Ci sembrava folle imporre un tetto agli abbonamenti; far partire la sosta a pagamento alle 8,00 andando a penalizzare soprattutto gli ingressi nelle scuole e non prevedere una sospensione del pagamento tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio, permettendo così una rotazione negli stalli che non penalizzasse ad esempio le attività di ristoro cittadine e i loro clienti molto spesso lavoratori. Sapete che questo piano andava messo in esecuzione per i termini di legge, ma sapete anche che lo avremmo modificato. Ed è quello che abbiamo fatto oggi.

Su proposta dell’Assessore Marco Villano, la Giunta ha approvato una delibera di indirizzo per apportare alcune modifiche al servizio di sosta a pagamento ad Aversa che nella sostanza qui vi riassumo:

– Non ci sarà più il tetto agli abbonamenti e ne saranno previsti di specifici per i residenti, i lavoratori, gli studenti con costi da €30 a €120 annui o mensili a secondo delle tipologie. Inoltre abbiamo rivisto la divisione in zone della città in modo che gli abbonamenti siano validi anche nelle strade prossime al luogo di residenza.

– Abbiamo posticipato l’avvio della sosta a pagamento alle ore 9.

– Dalle ore 13 alle ore 16 viene sospesa la sosta a pagamento,

– È estesa la sosta a pagamento fino alle ore 24 e nei giorni non lavorativi in alcune zone ad alta concentrazione di locali e movida, anche e soprattutto per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Queste importanti modifiche andranno in vigore dalla settimana prossima e con questo provvedimento andiamo ad accogliere tante e giuste osservazioni di cittadini e lavoratori. Inoltre questo piano parcheggi, più strutturato e meglio organizzato, sarà funzionale al disegno più complessivo che è la nuova Ztl che presenteremo presto alla città. Vogliamo che Aversa sia più vivibile, organizzata e continuiamo a lavorare ogni giorno per questo”