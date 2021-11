Aversa, mozione per il cambio di denominazione del Tribunale di Napoli nord

Aversa-Su input del responsabile del dipartimento giustizia e rapporti col tribunale di fdi Aversa, avv Fausto Ibello, nonché presidente del comitato per il cambio di denominazione del tribunale di na nord in Aversa, nella qualità di coordinatore cittadino e consigliere comunale, ho depositato la seguente mozione consiliare: “CAMBIO DI DENOMINAZIONE Del Tribunale di NAPOLI NORD in TRIBUNALE DI AVERSA ”.

Nel corso degli anni, dal 2013 ad oggi, la denominazione “Napoli Nord” ha purtroppo creato tante confusioni e tanti errori di localizzazione della sede effettiva, determinando una lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24. Molte volte ha indotto in errore da un lato gli avvocati per la “vocatio in ius” ed ancor oggi inducono “i vocati in jus” a recarsi per errore nella città di Napoli, perdendo intere giornate e creando disagi a se stessi ed ai processi che subiscono inutili rinvii.

CONSIDERATO CHE:

in Italia TUTTI i tribunali prendono il nome qualificativo in prestito dalla città ospitante in cui viene amministrata la giustizia in onore ad essa, ed in virtù di un sinallagma perfetto tra due istituzioni territoriali (comune e tribunale) nonché per una più facile individuazione della competenza territoriale per la vocatio in jus.

Oggi più che mai la nostra Città di Aversa, capoluogo dell’omonimo hinterland aversano, per valore culturale e per la promozione del nostro territorio necessita il cambio di denominazione: Aversa non può e non deve più caratterizzarsi con un nome che addirittura si rifà addirittura ad un altra provincia: È un ossimoro unico nel suo genere in tutta la nazione!

Per questi Motivi è costituito il comitato permanente che intende promuovere il cambio della denominazione da Tribunale di Napoli Nord – generica e non identificativa – in quella identitaria di Tribunale di Aversa.

Abbiamo chiesto al Sindaco, al Consiglio e alla Giunta comunale di compiere tutti gli atti conseguenziali per il CAMBIO DI DENOMINAZIONE del Tribunale di NAPOLI NORD in TRIBUNALE DI AVERSA.

Il Coordinatore cittadino di fdi Avv.Alfonso Oliva

Il presidente del comitato e responsabile rapporti col tribunale di fdi

Avv Fausto Ibello