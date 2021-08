Aversa, muore alla guida un uomo di 62 anni

Aversa- Un uomo di 62 anni è morto, presso la Piazza Fuori Sant’Anna, dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida della sua autovettura. L’uomo, proveniente da via Presidio, ha perso il controllo della propria autovettura, tamponando una vettura in sosta. (e non fortunatamente pedoni e ciclisti). Immediati sono giunti i soccorsi che lo hanno trasportato presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati”, dove l’uomo è deceduto. Gli esami ospedalieri hanno evidenziato una severa ostruzione coronarica.