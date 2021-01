Aversa (Speranza Anzia Cardillo)- È di meno di un’ora fa infatti la notizia della morte della madre del primo cittadino di Aversa, il dottor Alfonso Golia. La comunità aversana si stringe in un abbraccio di solidarietà in un momento così doloroso per il primo cittadino.

I funerali della madre del sindaco si terranno domani alle ore 16 in Cattedrale.

Tutta la redazione giornalistica di Belvederenews rivolge le sue più sentite condoglianze al dottor Golia.