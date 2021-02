Aversa, Olimpiadi del Patrimonio 2021: Liceo “D. Cirillo” ind. mus. primo classificato in Campania

Aversa-Anche quest’anno, grazie al lavoro dei ragazzi e del Prof. Carmelo Menna, il liceo D. Cirillo di Aversa (DS Luigi Izzo) è al primo posto con l’indirizzo musicale (e al quarto con l’indirizzo del liceo classico) in Campania alle selezioni regionali delle “Olimpiadi del patrimonio 2021”, promosse da ANISA.

Saranno i ragazzi del liceo musicale ad accedere quest’anno alla fase nazionale.Qui la graduatoria per regione http://www.anisa.it/wp-content/uploads/2021/01/Graduatoria-Selezione-Regionale-Olimpiadi-2021.pdf

Per le Olimpiadi, giunte alla loro XVI edizione, considerando che a causa del COVID 2019 non è stato possibile organizzare la XV edizione, ANISA ha riproposto quest’anno ,in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte dell’artista il tema “Raffaello e i suoi” con una prospettiva che vuole concentrare l’attenzione sul multiforme ingegno del maestro e sul suo rapporto con gli allievi e con gli intellettuali della corte pontificia.

Da Urbino a Perugia, da Firenze a Roma la sua “irresistibile ascesa” non incontra ostacoli e i suoi interessi si allargano dalla pittura, all’architettura, all’archeologia e alla visione moderna della tutela dei monumenti antichi.

La diaspora dei suoi allievi dopo il sacco di Roma diffonde la cultura pittorica di Raffaello in tutta Italia.

Questo tema ha permesso agli studenti del liceo “D. Cirillo”di ricostruire uno dei capitoli più straordinari dell’arte italiana in un viaggio attraverso la penisola, meritando il primo posto in Campania.

La competizione è sostenuta dal MIUR ed è stata inserita tra i punti qualificanti del Protocollo d’Intesa tra ANISA e MIUR, sottoscritto il 20-3-2009. Inoltre con decreto 26 aprile 2018 n. 708 l’Associazione è stata confermata nell’elenco dei soggetti esterni accreditati per il periodo compreso dall’a.s. 2018/2019 all’a.s. 2020/2021 a promuovere e realizzare competizioni, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

La fase nazionale si terrà a marzo 2021 a Roma