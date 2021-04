AVERSA – Una bomba carta è esplosa davanti al negozio di abbigliamento femminile “Donna”, in via Belvedere. Non è ancora certo se il gesto sia rubricabile come conseguenza del racket. Quest’ultimo fenomeno era molto diffuso tra gli anni ‘80 e ‘90, ma in ogni caso oggi non manca però una micro criminalità che causa non pochi problemi nell’agro aversano.