Aversa, Patto locale per la lettura

Il Comune di Aversa sottoscriverà in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, biblioteche e associazioni del territorio, il Patto Locale per la Lettura, incluso in delibera del 16/03/2021, volto alla realizzazione di progetti e laboratori in stretta collaborazione con l’Università; il documento rappresenta un’opportunità per sperimentare forme di lettura partecipate rivolte alle persone con disturbi specifici dell’apprendimento.

Saranno promosse nel concreto e da subito attività di studio e ricerca per garantire la promozione della lettura, insieme a iniziative di fundraising per reperire fondi per progettualità specifiche e azioni mirate.

Il Protocollo avrà durata triennale e verrà sottoscritto entro il 15 aprile nell’ambito di una serie di riunioni e di incontri che verranno organizzati in sinergia con l’Assessorato alla Cultura.

Ringraziamo l’Assessore Melillo, il Consigliere Scuotri e il Consigliere Angelino per il lavoro svolto.