Aversa perde Luigi Atronne, uomo di cultura appartenente alla famiglia Atronne-Di Grazia

Aversa- Oggi, oltre al medico e politico Tonino De Michele, Aversa perde un altro uomo di cultura. Il Prof. Luigi Atronne, 82 anni, Dirigente Scolastico in pensione, che stamane ci ha lasciato in punta di piedi.

Un uomo che ha dedicato una vita alla scuola, che ha formato tante generazioni di studenti, da docente prima e preside poi. Appartenente ad una nota e stimata famiglia di imprenditori e professionisti normanni (Atronne e Di Grazia) lascia un vuoto incolmabile in tutti gli alunni e le persone che lo hanno conosciuto.