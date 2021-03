AVERSA, PERSONALE AL COLLASSO. LA COLPA È DI CHI NON DECIDE

Aversa-Il Consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Aversa, Roberto Romano si è recato, su sollecitazioni del personale, negli uffici della casa comunale, per constatare le condizioni in cui sono costretti ad operare i dipendenti comunali.

“dopo la stabilizzazione degli LSU che sono stati contrattizzati a 18 ore settimanali, ci troviamo di fronte ad un ulteriore dimezzamento del personale comunale, riducendo ulteriormente gli uffici di forza lavoro e compromettendo la macchina amministrativa, che è ormai al collasso.

Faccio appello a chi riveste il ruolo di responsabile di tale situazione e lo invito ad un tavolo di discussione per trovare al più presto una soluzione. Come ebbi a riferire in Consiglio comunale in un mio intervento, il ruolo degli LSU era ed è di enorme importanza, se poi si aggiunge una miope programmazione che non prevede una seria pianificazione del piano assunzionale, allora siamo in prossimità di una chiusura della Casa Comunale per mancanza di lavoratori. La mia denuncia spero servirà presto a risolvere questo annoso problema che si trascina da anni, ma che ormai è arrivato al capolinea”.

La politica dia subito una risposta in tal senso.