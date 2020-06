Fermati dalla Polizia Ferroviaria con foglio di via obbligatorio

Aversa. Nella giornata di oggi, 4 giugno 2020, presso lo scalo ferroviario della citta’ normanna la Polizia Ferroviaria ha fermato e controllato decine di persone.

L’operazione rientra nei controlli della Polizia Ferroviaria in tutte le principali stazioni della Campania, comprese quelle della Provincia di Caserta .

Tra questi, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato due persone della Provincia di Napoli.

All’esito del controllo, infatti, i due fermati risultavano sottoposti al foglio di via obbligatorio dal Comune aversano. Non avendolo rispettato sono stati denunciati.

Un arresto, quattro persone denunciate e 2.365 persone identificate. E’ il resoconto dei controlli effettuati nelle principali stazioni della Campania, durante il primo weekend di giugno, dei 230 agenti impiegati del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli. In particolare, un cittadino originario del Gambia, di 21 anni, è stato sorpreso e tratto in arresto mentre cedeva ad un giovane, una bustina di hashish. Alla Stazione di Napoli Centrale un giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e un altro uomo è stato denunciato per aver aggredito un dipendente delle Ferrovie dello Stato.