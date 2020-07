Aversa. Possibile ribalta di Santulli VS Graziano alle prossime elezioni. La spaccatura della fazione del Pd prosegue.

All’interno del Partito Democratico di Aversa vige una forte diatriba, rafforzata dalle beghe tra i consiglieri regionali Stefano Graziano e Gennaro Oliviero.

È noto che, fino all’ultimo congresso, la sezione ha avuto il monopolio di Graziano, che ha espresso Francesco Gatto come segretario cittadino.

Con le nuove elezioni amministrative, e con la presenza di Santulli, questo monopolio pare essere giunto al capolinea. Si dice, infatti, che l’ultimo tesseramento veda soccombente il gruppo Graziano.

Addirittura, pare che Gatto abbia chiesto tatticamente agli organi del partito l’espulsione di Santulli, Eugenia D’Angelo e Francesco Forleo, poichè non allineati con le politiche del sindaco Alfonso Golia; gruppo che si completa con il presidente del Consiglio comunale, Carmine Palmiero, Luisa Diana Motti e Imma Dello Iacono.

Si ricorderà che i sei fecero andare “sotto” Golia, in occasione di una pregiudiziale, avanzata dallo stesso primo cittadino, in Consiglio Comunale. Una figuraccia di quelle che non si dimenticano.

Allo stato dei fatti, tuttavia, l’amministrazione Golia risulta ancora sbilanciata dal lato di Graziano, che la controlla attraverso i suoi rappresentanti.

Alla giunta, tra l’altro, si sono uniti altri due assessori pro Graziano: Elena Caterino e Mario De Michele.