Aversa, post Consiglio comunale/Golia: “lo chiameranno inciucio”

Aversa– Al Consiglio comunale di oggi il sindaco è stato salvato, come ha scritto un nostro redattore, “per il rotto della cuffia”. Ora a chi parla di “inciucio” o di “salto della quaglia”, riferendosi a coloro che in un primo momento hanno votato contro il Bilancio,salvo poi cambiare idea oggi, Alfonso Golia risponde così

“Andiamo avanti!

Con grande senso di responsabilità una parte del consiglio comunale ha votato a favore del riequilibro di bilancio permettendo all’AmministraIone di andare avanti. Li ringrazio per questo atto di amore verso la città, che in questi giorni ci chiedeva con forza di non mollare.

Lo chiameranno inciucio, proveranno a mistificare quanto è avvenuto oggi in Aula. Ma la verità è che non potevamo permetterci di affidare Aversa all’ennesimo commissariamento, soprattutto in un momento come questo.

Prendo atto che 4 consiglieri del mio partito, il Partito Democratico, hanno votato contro nonostante ore e ore passate a fornire e ribadire i chiarimenti tecnici richiesti. Come a molti di voi, anche a me hanno insegnato che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Lascio a loro il politichese, noi abbiamo del lavoro da fare per il bene della città.

Ed è ciò che non abbiamo mai smesso di fare. Ogni giorno, tutti i giorni… per la nostra amata Aversa.

E al netto di ciò oggi è un bel giorno per la città: il Comune ha ricevuto le chiavi del bene confiscato in via Madonna dell’olio.

Auguro a tutti voi una buona serata, apriamo una pagina nuova per l’amministrazione cittadina ma sono certo che con il vostro supporto, con la collaborazione e il confronto vinceremo tutte le sfide che la complessità di questo tempo ci pone di fronte”