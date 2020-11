Aversa, primo giorno di “zona rossa”/arrivo dell’esercito

Aversa-Non molto tempo fa il sindaco di Aversa Alfonso Golia aveva chiesto ,attraverso un documento siglato da altri 16 sindaci, l’intervento dell’esercito per monitorare il vasto territorio dell’agro aversano, tenuto conto della limitata disponibilità di volanti da parte dei comuni è limitata.

Ricordiamo,infatti, che dall’inizio della pandemia sono stati registrati, solo ad Aversa,1555 casi di positività (1033 i contagiati attuali, secondo l’ultimo bollettino dell’ASL).

Durante il primo giorno di zona rossa ad Aversa sono stati avvistati pattugliamenti in strada da parte dei militari dell’esercito e degli agenti della polizia municipale, così come invocato dal primo cittadino

Con le nuove forze in campo si spera di far rispettare le restrizioni previste dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con la quale anche la Campania (per 15 giorni) è diventata “zona rossa”

Numerosi cittadini hanno postato su Facebook le foto dei pattugliamenti da parte dell’esercito e della polizia municipale

FOTO