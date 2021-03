Aversa, proprietario di un B&B chiede l’intervento delle autorità comunali

Aversa-È arrivata in redazione una segnalazione del titolare di un B&B situato in un edificio in via Presidio, che solleva l’attenzione sul luogo in cui si trova la struttura.

“Mi chiamo Ulderico Natale e ho dovuto sospendere di fatto la mia attività perché il box del quale avrebbero dovuto usufruire i miei clienti non era a norma. Ho fatto presente, circa tre mesi fa, con una Pec il problema all’amministratore il quale non mi ha dato risposta. Una settimana fa, invece, ho inviato una Pec al sindaco di Aversa e al presidente del consiglio comunale per far presenti problemi di sicurezza e anche per chiedere un intervento finalizzato a verificare l’agibilità del parco presso il quale si trova il mio B&B. Ho sollevato anche una questione relativa alle vie d’uscita, in quanto su tre cancelli uno solo funziona a tutti gli effetti. Vorrei che mi fosse data risposta dagli organi comunali in merito alle problematiche da me evidenziate nella mia comunicazione mediante Pec alla quale non ho ancora ricevuto risposta. Grazie!”