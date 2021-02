Aversa- Protesta all’Ospedale “Moscati” dei dipendenti delle ditte di pulizie

Aversa– L’ ospedale “Moscati” è ancora stato di agitazione a causa di una protesta dei dipendenti delle ditte di pulizie C.m. Service e Gsi, in proroga di appalto da parte dell’ASL di Caserta.

I dipendenti sono in lotta per riconquistare i propri diritti in applicazioni contratto del nazionale di lavoro, chiedono orario e salario pieno per tutti.



“Ora basta dignità rispetto e salute anche per i lavoratori delle pulizie. Questi lavoratori sono alla base del funzionamento e della salubrità dei locali di tutti i locali della sanità (distretti e ospedali):non si pensi di poter lavorare in sicurezza senza assicurare i diritti a questi lavoratori” ha dichiarato Specchio Franco segretario regionale SGB Campania

