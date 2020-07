Aversa/ La protesta degli operatori ortofrutticoli sulla Variante

Aversa– È in corso in Via della libertà ,all’altezza del primo semaforo che si incontra percorrendo da Teverola la cosiddetta Variante, nei pressi del negozio di abbigliamento Harmony, la protesta degli operatori contro la chiusura del mercato ortofrutticolo, che orami dura da circa 10 mesi. Non c’è infatti ancora una data di riapertura e le condizioni di chi protesta sono giunte al limite. “Non vogliamo morire”,questo lo slogan ripetuto da chi cerca una risposta a una questione davvero complicata. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia municipale. Seguiranno aggiornamenti

