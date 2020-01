Aversa – Questione ambientale ad Aversa: il consigliere Paolo Cesaro sensibile al tema ambientale

AVERSA – L’inquinamento ambientale, costituito principalmente dai gas di scarico emessi dalle autovetture, la viabilità cittadina, che in determinate ore di punta è paralizzata a causa della notevole affluenza di veicoli e dall’assenza di servizi di trasporto pubblici, ed il relativo impatto di questi aspetti sul commercio cittadino, sono stati il tema di un confronto informale tenutosi tra i presidenti ed i componenti delle commissioni consiliari Affari generali, Ambiente ed Urbanistica.

Dal confronto è emerso, in maniera chiara ed univoca, la volontà e l’intenzione dei consiglieri di convocare una commissione congiunta “ad hoc”, che abbia come unico scopo quello di affrontare la problematica nella sua interezza, affrontando ogni singolo aspetto, anche instaurando un’apertura anche con i cittadini, i quali in un secondo momento, nelle sede opportune, avranno la possibilità di evidenziare determinate problematiche e di avanzare eventuali suggerimenti.



Lunedì il presidente della commissione Affari Generali, la consigliera Eugenia D’angelo, chiederà di convocare la commissione congiunta. A dichiararlo è il consigliere comunale Paolo Cesaro, che resosi già disponibile a più incontri con i commercianti, l’ultimo dei quali tenutosi in piazza municipio in compagnia del consigliere Mariano Scuotri, ha più volte ribadito che l’amministrazione è sensibile al tema ambientale così come a quello del commercio, temi che inevitabilmente richiedono anche l’ausilio della commissione urbanistica.