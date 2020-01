Quote rosa, esposto di Alfonso Oliva al Prefetto di Caserta, dr. Raffaele Ruberto. La Giunta del Comune di Aversa dopo le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Mena Ciarmiello non rispetterebbe le Quote Rosa. “La Giunta Municipale del Comune di Aversa è così composta: cinque membri di genere maschile (compreso il sindaco) e due membri di genere femminile – si legge nella nota pubblicata da Alfonso Oliva sulla sua pagina Facebook istituzionale. “È evidente che tale composizione di genere sia in netto contrasto con la vigente legge 56/14 art. l C.137 che prevede che “nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico” – continua il consigliere comunale di Aversa e membro di Fratelli d’Italia che chiede al Prefetto di Caserta l’annullamento di tutte le delibere “dalla n.163/2019 ad oggi, in evidente contrasto normativo e, pertanto, nulle“.