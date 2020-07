Aversa. Resoconto Piazza Marconi/L’ordinanza del Sindaco per la rimozione delle macerie dell’ex convento.

Aversa. Il 17 dicembre 2019 crollava in Piazza Marconi ad Aversa una vecchia struttura un tempo adibita a scuola e prima ancora a convento. Lo stabile abbandonato e lasciato all’incuria era prevedibilmente in pericolo di crollo costante.

Dopo circa un anno, poichè la struttura e la zona circostante non sono state ancora messa in sicurezza, il Sindaco ne ha chiesto il dissequestro.

In seguito, ieri 25 luglio 2020, il Sindaco ha emanato un’ordinanza sulla proprietà dell’ex convento di San Girolamo per la rimozione immediata delle macerie, conseguenze del crollo avvenuto all’alba del 17 dicembre scorso.

Un atto dovuto quello del primo cittadino aversano Alfonso Golia soprattutto dopo che agli inizi del mese di luglio vi era stato il sequestro da parte della Procura di Napoli Nord sottoscritto dal sostituto procuratore José Criscuolo, incaricato di verificare le cause che provocarono il crollo dell’edificio.

I frati minori conventuali appartenenti alla Curia di Napoli dovranno ora provvedere “ad horas” e comunque non oltre dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza e previa comunicazione all’ufficio tecnico del Comune e al Comando di polizia municipale, ad eseguire i lavori necessari alla rimozione di ogni detrito e maceria.

Gli interventi dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza e la direzione di un tecnico abilitato, il quale al termine dei lavori dovrà produrre la certificazione di puntuale adempimento. Per l’esecuzione dei lavori dovrà essere inoltre nominata un’impresa fornita di regolare Durc (documento unico di regolarità contributiva) adottando tutti gli accorgimenti in rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.