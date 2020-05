Aversa/ Riapre il Parco Pozzi

Aversa– Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha firmato l’ordinanza di riapertura del Parco Pozzi.

“La principale area verde della città sarà aperta dalle 6 alle 21,30, ma gli ingressi potranno essere contingenti in caso di sovraffollamento per permettere il rispetto delle norme di distanziamento sociale. In ottemperanze delle norme nazionali resta interdetto l’utilizzo dei campi di bocce, di basket a calcetto. Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, inoltre, all’interno del parco sarà vietato fumare”.