Aversa- Riferiti episodi di furto all’interno delle abitazioni

Aversa- Già da diversi giorni alcuni cittadini di Aversa hanno segnalato la presenza due uomini che si aggirano per i condomini del comune normanno e che ,con diversi espedienti, cercano di accedere nelle abitazioni. Per farsi aprire dai residenti inventano la scusa che devono consegnare dei regali natalizi, ma una volta entrati in casa inizia per i malcapitati di turno un vero incubo. C’è chi racconta di essere stato legato e picchiato per poi essere derubato da questi individui senza scrupoli. La voce circolavano già nei giorni scorsi, ma oggi in particolare è stato segnalato un episodio di questo tipo nei pressi di via G.Verga. I vicini allertati dalle urla hanno però messo in fuga i due, dicendo che avrebbero chiamato le forze dell’ordine. Ora il timore di tante persone che abitano nella zona è che si possa ripetere qualche altro tentativo di furto compiuto con le stesse modalità e si accresce la diffidenza per coloro che si avvicinano alle loro abitazione. In questi casi, prima di aprire la porta, l’attenzione e la cautela bon sono mai troppe!