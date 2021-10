Aversa, Romano chiede lumi sui lavori programmati al cimitero in vista del 2 novembre

Aversa– Il consigliere comunale Roberto Romano ha incontrato l’assessore Francesco Sagliocco, per avere delucidazioni in merito ai lavori che sono stati programmati all’interno del camposanto, in vista dell’imminente commemorazione dei defunti. Si è, quindi, informato sugli sviluppi delle variazioni di bilancio,decise allo scopo, nell’incontro dei consiglieri di maggioranza del 28 ottobre. Precisa che la sua iniziativa di stamattina al cimitero era stata programmata da tempo e nulla ha a che fare con il diverbio che ha avuto con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, all’entrata del luogo sacro, giorni fa. Il consigliere sottolinea che la diatriba riguardava solo la sicurezza del manto stradale cittadino e delle eventuali buche. Ricorda, a tale proposito, che il presidente dell’associazione non si è mai recato al Comune per firmare un protocollo d’intesa, nonostante sia stato più volte a sollecitato a tal fine dal Sindaco, per definire tutti gli aspetti della problematica relativa alla sicurezza stradale in città. In ultimo il consigliere Romano ritiene utile informare che si era incontrato alcuni mesi fa con il presidente Ciaramella, sempre nei pressi del cimitero, per prendere in considerazione l’ipotesi di un di una tariffa giornaliera, per il parcheggio di €0,50, con l’esonero totale domenicale. Somma certamente non discriminatoria ed utile per neutralizzare la presenza dei parcheggiatori abusivi presenti per estorcere denaro ai visitatori del cimitero.

Questo certamente non risolverà tutto il problema, ma è dalle piccole cose che nascono le grandi. Sempre!