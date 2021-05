Aversa, Romano e Buompane saranno ricevuti dal sindaco per Tav e De.Co

Aversa-Lunedì 10 maggio alle ore 10,00, il consigliere comunale di Aversa del M5S Roberto Romano, il consigliere regionale Salvatore Aversano e l’On. Giuseppe Buompane, Membro della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, saranno ricevuti dal Sindaco dott. Alfonso Golia.

Il temi dell’incontro sono: la possibilità, fattibile tecnicamente e politicamente dibattuta in Consiglio Regionale, per l’approdo della TAV ad Aversa e la partecipazione del Comune al registro regionale della De.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE), proposta di legge volta alla valorizzazione delle eccellenze materiali ed immateriali del Comuni partecipanti. La presenza dell’onorevole Buompane vuole significare la disponibilità del M5S a collaborare con l’amministrazione comunale sul tema del Ricovery Found e su altri temi di importanza fondamentale per il funzionamento dell’amministrazione.

La visita giunge a distanza di pochi giorni da quella dei deputati Grimaldi e Micillo, a testimonianza, in piena sinergia con il consigliere comunale Roberto Romano, dello spirito collaborativo per portare avanti, aldilà degli steccati politici e nel rispetto dei ruoli, tutte le opportunità per la risoluzione delle criticità che la città oggi è costretta ad affrontare. L’augurio è che alla luce dei numerosi sforzi che si stanno mettendo in campo, la città si risollevi e intercetti questa grande occasione di rilancio, anche in vista delle grandi possibilità legate alle attività per Aversa millenaria e all’arrivo dei fondi disponibili per combattere la pandemia e tutti i suoi effetti.