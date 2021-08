Aversa, Romano e Innocenti evitano l’occupazione di un appartamento di proprietà comunale

Aversa, Nell’ambito della tutela della legalità l’assessore Giovanni Innocenti e il consigliere Roberto Romano si sono adoperati per coordinare un intervento da parte della polizia municipale tesa a scongiurare l’occupazione di un appartamento di proprietà comunale sito in via san Lorenzo, attualmente libero per decesso dell’assegnatario. I due esponenti politici, in vacanza a Baia Domizia, hanno contattato il comandante della polizia municipale, dottor Stefano Guarino, che nella sua funzione di dirigente al patrimonio è riuscito a coordinare le operazioni di tutela facendo scappare le persone che stavano forzando la porta dell’appartamento, occupandolo. Ci auguriamo che tale episodio possa far sì che vi siano maggiori controlli e coordinamento con il settore patrimonio.