Aversa: salgono a tre i casi di Coronavirus. Aggiornamento sui numeri in Campania

Aversa- Il sindaco di Aversa Alfonso Golia, attraverso il suo profilo Facebook, ha aggiornato la cittadinanza sui dati a sua disposizione

“Pochi minuti fa abbiamo ricevuto la notizia che c’è un terzo caso di Coronavirus accertato nella nostra città.Ho già sentito telefonicamente il nostro concittadino, al quale va il nostro augurio di pronta guarigione”. (Si attende, ovviamente, l’indagine epidemiologica come da protocollo)

Il sindaco ha posto poi l’accento sulla tendenza di alcuni cittadini a farsi censori

“Non ci trasformiamo in detective, ci sono tanti professionisti che lavorano per tutelare la nostra salute, a noi solo il compito di rispettare le regole”

Si fa poi il punto sulla situazione attuale dei tamponi esaminati

“Relativamente alla nostra città abbiamo al momento un totale di 30 tamponi di cui 3 positivi, (caso 1- caso 2- caso 3) 13 negativi, 14 in attesa di responso”

Ben dodici i denunciati dalla polizia municipale

“Con i controlli odierni i denunciati dalla Polizia municipale sono saliti a dodici. Persone che non avevano compreso che si esce solo per necessità o lavoro o motivi di salute. Dovranno fare i conti con la giustizia. Ovviamente, non ci fa piacere denunciare la gente ma non abbiamo alternative, sono giorni che lo ripeto, useremo tolleranza zero!Ne approfitto per ricordare che non si deve andare 10 volte al supermercato in una giornata, non si porta a passeggio il nipotino. Non ci si intrattiene in piazza mentre si va al tabacchi. Non si sta in strada mostrando pacchetti di sigarette nuovi pensando di essere più furbi degli altri. Non si gira nelle case per lavoro perché così facendo si mette a rischio la salute di tutti”

Procurati i dispositivi di sicurezza per gli operatori della Senesi

“Volevo, inoltre, rassicurare tutti abbiamo procurato i dispositivi di sicurezza per gli operatori della Senesi. Sono stati sanificati gli uffici a Via Perugia e riattivato la lavanderia. È giusto che chi non può restare a casa sia messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza”Ringrazio anche gli operatori Senesi che in questi giorni stanno effettuando il lavaggio delle strade che proseguirà anche nei prossimi giorni.

In chiusura si accenna al decreto “Cura Italia” e si cita Moro, di cui ricorre l’anniversario, per invitare al senso della responsabilità di tutti noi figli del nostro tempo

“Oggi i nostri sportelli sono stati sommersi di telefonate. Non lasceremo nessuno solo. Siamo una grande comunità che si sta unendo in un momento difficile. Mi fa molto piacere anche che la consegna dei libri sta ottenendo un grande successo. Oggi il Governo ha approvato il decreto Cura Italia per sostenere l’economia, le partite Iva, gli operai, gli enti locali e dare forza al sistema sanitario con nuove risorse e misure straordinarie.Siamo già tutti a lavoro. Chiudo con una citazione di Aldo Moro. Oggi 16 marzo ricorre l’anniversario del suo rapimento. “Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le sue difficoltà”

Aggiornamento dati Campania

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che dal pomeriggio di oggi sono stati esaminati: presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno 213 tamponi, di cui 44 risultati positivi; presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 29 tamponi di cui 5 positivi; presso l’ospedale Moscati di Avellino 34 tamponi di cui 7 positivi. Come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità anche per questi 56 tamponi risultati positivi nelle sessioni del pomeriggio e della sera e che si aggiungono ai 4 risultati positivi nella sessione mattutina del Cotugno.



Totali positivi in Campania: 460